DW5000 ナイロンベルト

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商品詳細
種類···その他15年程前に購入しましたがほとんど使用機会無く眠らせておりました。ビーターもほぼ摩耗無しですが、チューニングキー紛失しております。またビーター調整ネジ、サビが出ております。ベルトドライブらしくダイレクトに反応してくれるので、細かいフットワークへのレスポンスは最高でした。パワー系というよりはテクニック系でより活かせるタイプかと思います。ご検討お願い致します。
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