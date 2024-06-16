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商品詳細
布袋寅泰 直筆サイン色紙布袋寅泰さんの直筆サイン色紙です。かなり前に知人からいただいたものです。暗所にて、大切に保管してきましたが、年数が経過しているので、少なからず劣化はあると思います。画像にてご確認ください。ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願い致します。BOOWY氷室京介布袋寅泰松井常松高橋まこと
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布袋寅泰 オフィシャル 直筆サイン色紙 | ロックな古本屋ブログ
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布袋寅泰 直筆サイン色紙 - ミュージシャン
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