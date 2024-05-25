アルトサックス用リード バンドレン トラディショナル(青箱)３　　２箱セット

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アルトサックス用リードバンドレントラディショナル(青箱)３２箱セット数年前購入し、自宅保管していました。ゆうゆうメルカリ便で発送致します。厚みがあるため、緩衝材は使用せずポストに投函予定です。種類...サックスアクセサリー・パーツ...リード