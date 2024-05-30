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レイモン・ペイネ　作者直筆サイン　リトグラフ438/600「雨の恋人たち」額装
商品番号 Q70658540396
商品名

レイモン・ペイネ　作者直筆サイン　リトグラフ438/600「雨の恋人たち」額装
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 4,816 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レイモンペイネ(RaymondJeanPeynet)の600部限定真作リトグラフです。作品状態は良好です。額は経年劣化がみられるものの、まだまだお使い頂ける程度と考えます。サイズはマット内寸623×428　額外寸880×691作品タイトルについて「雨にぬれても」ではないかとご指摘を頂きましたが、手元にレゾネ等がないので確認できておりません。購入者都合によるキャンセルがあったため再出品しています。種類...リトグラフ・石版画
http://narcologia.ru/goods/recommended47690.html
http://narcologia.ru/goods/peroration388715.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate367748.html
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