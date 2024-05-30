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- レイモン・ペイネ 作者直筆サイン リトグラフ438/600「雨の恋人たち」額装
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商品詳細
レイモンペイネ(RaymondJeanPeynet)の600部限定真作リトグラフです。作品状態は良好です。額は経年劣化がみられるものの、まだまだお使い頂ける程度と考えます。サイズはマット内寸623×428 額外寸880×691作品タイトルについて「雨にぬれても」ではないかとご指摘を頂きましたが、手元にレゾネ等がないので確認できておりません。購入者都合によるキャンセルがあったため再出品しています。種類...リトグラフ・石版画
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