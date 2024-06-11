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掛け軸 静丘 遊鯉 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
商品番号 G20951670179
商品名

掛け軸 静丘 遊鯉 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 9,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛け軸静丘遊鯉絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）400×1011ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重　希少　レア　遊鯉　鯉　慶日　高砂　吉祥　招福　開運　長寿　端午の節句　節句　こどもの日　掛け軸　掛軸　骨董　日本画　絵画　絵師　美術品　骨董品　入手困難　ヴィンテージ　アンティーク　レトロ　タペストリ　インテリア　アート　茶道具　茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#静丘#遊鯉#鯉#鯉の滝登り#昇竜#端午の節句#節句#こどもの日#招福#吉祥開運#吉祥#開運#吉兆#出世#上昇運#祝い#五鯉躍#ごりやく#ご利益#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物
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