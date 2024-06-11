掛け軸 静丘 遊鯉 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

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掛け軸静丘遊鯉絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）400×1011ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 遊鯉 鯉 慶日 高砂 吉祥 招福 開運 長寿 端午の節句 節句 こどもの日 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#静丘#遊鯉#鯉#鯉の滝登り#昇竜#端午の節句#節句#こどもの日#招福#吉祥開運#吉祥#開運#吉兆#出世#上昇運#祝い#五鯉躍#ごりやく#ご利益#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物