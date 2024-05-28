【値下げ】ミライドンex SAR ポケモンカード

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ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカードバイオレットex【ミライドンexSAR】開封後スリーブに入れて保管しております。素人目から見て傷等は見受けられませんが、トラブル回避の為、プレイ用でお願い致します。状態は写真でご確認ください。写真追加や気になる点がございましたらお気軽にご質問ください。#ポケカ#スカーレット#バイオレット種類···ポケモンカード(ポケカ)