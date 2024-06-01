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長尾謙杜 うちわ
商品番号 O50995154234
商品名

長尾謙杜 うちわ
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

なにわ男子長尾謙杜のうちわになります。バラ売りは可能ですが、できるだけまとめて売りたいためバラ売りの場合1枚あたりの金額を100円ずつ値上げさせていただきます。2枚目800円3枚目2500円4枚目500円6枚目800円7枚目800円8枚目800円計6200円(バラ売りの場合各＋100円)担降りではなくグッズ収集を辞めるため出品致します。2019年アオハル魂のうちわに関しては少し凹みがあります。(画像五枚目参照)他にも現場で使用していたものが多いため、外袋が折れているものがあります。外袋に書いてある名前と中のうちわが異なることもございます。画像を見て判断が難しい場合はコメントにてお気軽にご相談ください！
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