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【ＦＦクリーチャーズ】ファンブックVol.2「フロラルル」フィギュア同梱版
商品番号 D36288711934
商品名

【ＦＦクリーチャーズ】ファンブックVol.2「フロラルル」フィギュア同梱版
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホビージャパン出版「ファイナルファンタジークリーチャーズ　ファングックVol.2」から特別限定『フロラルル』同梱版の提供です。同梱フィギュアは、「ＦＦクリーチャーズ」と同サイズのコレクションフィギュアになります。状態は未開封の新品です。箱は未開封の新品ですが、自宅保管なので多少の摺れや角の潰れはご了承願います。---プロフィール欄を事前に読んで、同意しない方とはお取引しませんので、ご了承下さい。クレーマー対策です。---人気ゲームタイトル...ファイナルファンタジーフィギュア種類...コレクションフィギュア素材...PVCスケール...ノンスケール性別...女
http://narcologia.ru/goods/unusable662074.html
http://narcologia.ru/goods/recommended996790.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic279812.html
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