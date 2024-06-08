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- 【ＦＦクリーチャーズ】ファンブックVol.2「フロラルル」フィギュア同梱版
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商品詳細
ホビージャパン出版「ファイナルファンタジークリーチャーズ ファングックVol.2」から特別限定『フロラルル』同梱版の提供です。同梱フィギュアは、「ＦＦクリーチャーズ」と同サイズのコレクションフィギュアになります。状態は未開封の新品です。箱は未開封の新品ですが、自宅保管なので多少の摺れや角の潰れはご了承願います。---プロフィール欄を事前に読んで、同意しない方とはお取引しませんので、ご了承下さい。クレーマー対策です。---人気ゲームタイトル...ファイナルファンタジーフィギュア種類...コレクションフィギュア素材...PVCスケール...ノンスケール性別...女
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