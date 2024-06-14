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商品詳細
YAMAHA(ヤマハ)デジタルサウンドプロセッサー 型番：SPX90Ⅱ【動作確認済】◆付属品：本体のみ(付属品に関しては画像に掲載してる分で全部ですので、ご確認よろしくお願い致します)。◆外箱・説明書は欠品しております。外箱欠品の為、安全な梱包でお届けします。◆中古品につき所々に汚れや傷、擦れ等の使用感はございますが、問題なく動作します。状態に関しては画像にてご確認お願い致します。種類...その他
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