開化堂　茶筒　柄もの　青海波



茶筒の開化堂 | 銅 平型200g 青海波



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茶筒の開化堂 | 商品一覧 – 柄もの



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開化堂



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主な素材...銅種類...茶道具大切に使用していた中古です。ピカピカではありませんので、画像で使用感こ確認下さい。小キズ錆ありますが、性能は購入当初より何ら変わらないと感じます。開化堂で修理も受付ているようですが、今は多忙で修理受付を一旦中止しているようです。用と美を兼ね備えた、開化堂の茶筒。開化堂の茶筒は、100年以上前から同じ工程、同じ作り方でひとつひとつが手づくり。高い気密性を誇り、食材などを湿気から守り保存することができます。高い気密性から、上蓋を閉める際に手を離すと蓋がゆっくりと閉まっていく独特の動きをします。用と美を兼ね備えた「茶筒」。簡素であるとともに、実用性があり、どなたの暮らしにもあう美しさがあります。銅平型200g青海波商品サイズ：高さ110mm×直径92mm定価税込31900円#工芸品#開化堂#京都#茶道#茶筒#銅#ブリキ