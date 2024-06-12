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ミュウツー　ポケモンカード 旧裏面 拡張シート　未使用　美品　剥離
商品番号 P68753130125
商品名

ミュウツー　ポケモンカード 旧裏面 拡張シート　未使用　美品　剥離
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 3,456 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入歓迎！値下げ交渉お控え下さい。ポケモンカードゲーム20年近く前のものですが、新品、未使用のままで保管しておりました。状態は非常に良いものです。画像は見本となりますが、同等の美品です。購入の意思があり、状態等気になる場合には画像追加をご要望下さい。即時の対応は出来ませんがご理解下さい。ミニレター発送致します。土日祝の配達がない為、到着までに日数を要します。郵送事故保証なし、万が一、届かなかった場合の責任は負いかねます。リスクをご了承の上ご購入お願いします。200円プラスで保証ありの匿名発送に致します。
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