ミュウツー　ポケモンカード 旧裏面 拡張シート　未使用　美品　剥離

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商品詳細
即購入歓迎！値下げ交渉お控え下さい。ポケモンカードゲーム20年近く前のものですが、新品、未使用のままで保管しておりました。状態は非常に良いものです。画像は見本となりますが、同等の美品です。購入の意思があり、状態等気になる場合には画像追加をご要望下さい。即時の対応は出来ませんがご理解下さい。ミニレター発送致します。土日祝の配達がない為、到着までに日数を要します。郵送事故保証なし、万が一、届かなかった場合の責任は負いかねます。リスクをご了承の上ご購入お願いします。200円プラスで保証ありの匿名発送に致します。
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