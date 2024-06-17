SHフィギュアーツ フレンドリー・ネイバーフッド・スパイダーマン

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商品詳細
SHフィギュアーツのトビー・マグワイヤ版スパイダーマンです。開封品になりますが、パーツの付け替えなどせずに直立で棚に飾っていました。パーツの欠品や、汚れ、破損は見受けられません。輸送箱つきで、宅急便コンパクト専用箱にて発送いたします。スケール···1/12
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