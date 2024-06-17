未使用 茶道具 田原一斎造 松摺漆 長板 爪紅 共箱

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茶道具田原一斎造松摺漆長板でございます。未使用だと思いますが、長期間保存なので、未使用に近いとしています。目立つ傷や汚れはございません。お品物全体とても綺麗な状態です。経年の為共箱少しシミございます。サイズ:高さ約:2cm横縦約85✖️36.3cm管理番号B-463★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ。★発送後のキャンセルは承っておりません。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。