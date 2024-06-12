フィールドブロアー UR

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全体的に状態は良いと思いますがプレイ用でお願い致します。即購入OK、無言取引OKATM払い不可、大幅な値引き交渉不可購入後24時間以内に入金できる方のみご購入下さい。トラブル防止、すり替え防止の為、ご購入後のキャンセルや返金または返品交換はお受けできませんのでご理解ご納得の上でご購入よろしくお願い致します。神経質な方はお断り致します。●梱包・発送に関して1枚ずつスリーブに入れローダーや厚紙等で挟み更にジップ付きビニール袋に入れプチプチでくるみ発送致します。