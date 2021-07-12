大谷翔平選手の顔だらけクッション

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商品詳細
大谷翔平選手の顔だらけクッションです。西川株式会社の『GOODSLEEP,BIGDREAMキャンペーン』キャンペーンの当選品です。未使用・未開封品です。よろしくお願い致します。大きさ約40cm×40cmですジャンル（スポーツ選手）···野球
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