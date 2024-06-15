チャーリー浜 Tシャツ　XL

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チャーリー浜Tシャツサイズ:XL未開封ではございますが、シワ、袋にはシワ傷等ございます。素人保管ですので、ご理解を頂けましたら、宜しくお願い申し上げます。水濡れ防止、二つ折りにしまして、らくらくメルカリ便で発送を予定しております。たたみシワ等、ご理解を頂けましたら、宜しくお願い申し上げます。