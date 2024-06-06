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専用出品 スノーハザード 1BOX ペリペリ付き シュリンクなし ポケモンカード
商品番号 L44438037453
商品名

専用出品 スノーハザード 1BOX ペリペリ付き シュリンクなし ポケモンカード
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 3,079 円
在庫状況 あり

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商品詳細

店舗で購入した際にシュリンクを剥がされてます。シュリンクありのものと同じ内容です。カードの特性上、中身の個体での評価はご遠慮ください。また、自宅保管の為神経質な方もご遠慮ください。箱のまま、コンパクト等にて発送致します。78777999
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