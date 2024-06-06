専用出品 スノーハザード 1BOX ペリペリ付き シュリンクなし ポケモンカード

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店舗で購入した際にシュリンクを剥がされてます。シュリンクありのものと同じ内容です。カードの特性上、中身の個体での評価はご遠慮ください。また、自宅保管の為神経質な方もご遠慮ください。箱のまま、コンパクト等にて発送致します。78777999