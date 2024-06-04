プレミアムトーナメントコレクション　クララ

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商品詳細
ポケモンカードゲーム海外ポケモンセンター輸入品プレミアムトーナメントコレクションクララ新品未開封ですが、海外製品ですので、箱の軽度の傷み、初期キズはご容赦ください。こちらの商品は、番号で管理しているので、写真の状態の商品が送られます。購入場所U.Sポケモンセンターオンライン【商品物】英語版・フルアートクララサポートカード(限定イラスト)1枚・サポートカード3枚・スリーブ65枚・デッキケース1個・メタリックコイン 1個・コイン型マーカー 2個・ダメカンダイス 1セット・海外版拡張パック7パック検索ワード#ラムネ☆ポケモン輸入グッズ#ポケカ #海外版 #ポケモンセンター #ポケセン #クララ #日本未発売 #海外ポケセン #U.Sポケモンセンター KlaraPokémonPREMIUMTOURNAMENTCOLLECTION輸入品管理番号04YK23S02ボックスパックシングル···ボックス・パックレアリティ···SR
http://narcologia.ru/goods/message24627.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney483849.html
http://narcologia.ru/goods/update741095.html
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