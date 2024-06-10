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ポケモンカード151 1BOX (20P)
商品番号 Q19241242399
商品名

ポケモンカード151 1BOX (20P)
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモン　カード　1511BOX(20P)となります。コンビニや家電量販店などの購入制限がある店舗で買い集めたものになります。バラパックですので未開封boxとは封入率が異なりますのでご注意ください。目当てのカードが他で購入した分で出たため出品させていただきます。内容はわかりかねますので、中身での評価はご遠慮願います。気になる方は購入をご遠慮ください。送料軽減のため、パックのみ丁寧に梱包して発送します。種類···ポケモンカード(ポケカ)
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