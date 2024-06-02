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AUDIX (オーディックス) コンデンサーマイク カーディオイド ADX60
商品番号 V65081761804
商品名

AUDIX (オーディックス) コンデンサーマイク カーディオイド ADX60
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AUDIX(オーディックス)コンデンサーマイクカーディオイドADX60【状態】目立った傷や汚れはみられない状態の良いお品です。動作良好。【内容】本体、ケーブル、移動用ポーチ【注意】あくまで中古商品となります。使用感など気にされる方はご購入をお控えください。取引終了後の対応は致しかねますので、評価前に必ず動作確認をお願いいたします。迅速丁寧な発送を心がけております。よろしくお願いいたします。【商品について】ブランドオーディックス(Audix)接続技術XLR特徴カーディオイド付属コンポーネントミニXLRメス-ミニXLRオス7.6m,ファンタム電源用変換プラグ(miniXLR⇔XLR),ポーチポーラーパターン単一指向性オーディオ感度65dB商品の重量0.19キログラム商品寸法(長さx幅x高さ)5.1x15.2x10.2cm電源プラグS/N比72dB途:ライブ、レコーディング、表彰台、プレゼンテーション、劇場、ピアノ、セレモニー、結婚式、電話会議、会議室、ルームアンビエンス、法廷タイプ:プリ・ポラライズド・コンデンサー型、ファンタム電源が必要9-52V、指向特性:カーディオイド周波数特性:50Hz-18kHz+/-2dB、感度:9mV/Pa@1k、出力インピーダンス:250ohmsバランスド最大音圧レベル:≥130dB、等価雑音レベル:\u003c29dB(A-ウエイト)、SN比:65dB
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