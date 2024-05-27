真葛焼　宮川香斎　茶碗

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商品詳細
宮川香斎さんの茶碗です。蔵に眠っていたものなので、おそらく新品です。箱あります。横11.5縦11高さ7.5#真葛香斎#宮川香斎#眞葛焼#真葛焼#茶碗#茶道具#共箱#男鹿
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http://narcologia.ru/goods/sepulchral902532.html
http://narcologia.ru/goods/moisture41669.html
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