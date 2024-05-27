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真葛焼　宮川香斎　茶碗
商品番号 L46822236798
商品名

真葛焼　宮川香斎　茶碗
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 7,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

宮川香斎さんの茶碗です。蔵に眠っていたものなので、おそらく新品です。箱あります。横11.5縦11高さ7.5#真葛香斎#宮川香斎#眞葛焼#真葛焼#茶碗#茶道具#共箱#男鹿
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