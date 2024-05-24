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商品詳細
種類...椀装飾...蒔絵年代物の椀で、木をくり抜いて漆塗りに富士の風景が蒔絵で描かれています。品格のある漆塗り蒔絵です。※どれも少し塗の剥がれた所があります。年代物であることをご理解いただ上でご購入ください。おまけ程度のものですが、年代物の大皿をお付けいたします。傷等はありません。よろしくお願いいたします。
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