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v257　中国古作 清朝 新渡 古染付 賢人寿老図 煎茶碗 在銘玩玉 茶碗　A
商品番号 P33948125818
商品名

v257　中国古作 清朝 新渡 古染付 賢人寿老図 煎茶碗 在銘玩玉 茶碗　A
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂き、有難うございます。新渡茶碗です。経年の汚れありますが、全体的綺麗な状態でございます。必ず商品の状態を画像でご確認の上、ご検討をお願い致します。◆サイズ（約）・高さ　6.2㎝/直径　11.5㎝/重量　160g◆付属品：無どうぞ宜しくお願い致します。種類...茶道具清朝染付
http://narcologia.ru/goods/competitive823081.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild495152.html
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