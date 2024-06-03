v257 中国古作 清朝 新渡 古染付 賢人寿老図 煎茶碗 在銘玩玉 茶碗 A ...

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商品をご覧頂き、有難うございます。新渡茶碗です。経年の汚れありますが、全体的綺麗な状態でございます。必ず商品の状態を画像でご確認の上、ご検討をお願い致します。◆サイズ（約）・高さ 6.2㎝/直径 11.5㎝/重量 160g◆付属品：無どうぞ宜しくお願い致します。種類...茶道具清朝染付