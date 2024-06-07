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伊藤美来とごいっしょに 実物大手形ボード
商品番号 E38733371103
商品名

伊藤美来とごいっしょに 実物大手形ボード
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 2,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

みっくのアーティスト活動5周年を記念して、CDを買うと付いてきた非売品のグッズです。サイン色紙のサイズだと思います。複製サイン、コメント入り。防水、折れ防止加工してお送りいたします。購入希望の方はコメント下さいみっく五等分の花嫁中野三玖弦巻こころバンドリプリコネコッコロプリンセスコネクト
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