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山水画　掛け軸　龍昇 画
商品番号 X49476961345
商品名

山水画　掛け軸　龍昇 画
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 6,815 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《送料込み》幅　45.5cm(最大幅51cm)長さ　166cm古い掛け軸です。破れ、シミ汚れあります。画像ご参照頂き、ご理解の上ご購入宜しくお願いします。形式···掛け軸・掛軸
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