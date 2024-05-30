ミミッキュvmax csr

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．開封後すぐにスリーブに入れて保管していたので美品ですが完全美品をご希望の方は大変申し訳ありませんがご購入をご遠慮下さいませ ．プレイ用でお願い致します．返品交換はいたしませんので、ご納得の上で、ご購入お願い致します