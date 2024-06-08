Bacchus BST-2-RSM/M バッカスストラトキャスター【値下げ交渉可

BacchusBST-2-RSM/M定価25800円（楽天価格）バッカスのストラトキャスタータイプになります。2023年1月に購入してからほぼ使っておりません。ピックガードに多少の細かい傷があります。付属のソフトケースと一緒に発送させていただきます。返品、交換は受け付けませんのでご了承ください。



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