ポケモンカード カミツレのきらめき SR

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商品詳細
開封後、即スリーブに入れて保管しております。新品、未使用品ですが、初期傷などがある場合もありますので、トラブルを避けるためにも神経質な方はご遠慮下さい。ご質問には、しっかりと対応させて頂きます。よろしくお願い致します。
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