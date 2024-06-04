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商品詳細
サッカー日本代表フィギュア 5体セット以前オークションで購入したリペイントフィギュアです。中田英寿、稲本潤一、中村俊輔、小野伸二、高原直泰。プラケースで飾ってありましたので目立った傷や汚れはありませんが長い年月が経ってしまっているので経年劣化はご了承下さい。ご理解頂ける方よろしくお願いします。#コリンシアン#サッカーフィギュア#サッカー
http://narcologia.ru/goods/update105595.html
http://narcologia.ru/goods/pompous801023.html
http://narcologia.ru/goods/reboot228436.html
サッカー日本代表リペイントフィギュア 5体セット
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