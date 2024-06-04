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サッカー日本代表リペイントフィギュア　5体セット
商品番号 H69877444916
商品名

サッカー日本代表リペイントフィギュア　5体セット
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サッカー日本代表フィギュア　5体セット以前オークションで購入したリペイントフィギュアです。中田英寿、稲本潤一、中村俊輔、小野伸二、高原直泰。プラケースで飾ってありましたので目立った傷や汚れはありませんが長い年月が経ってしまっているので経年劣化はご了承下さい。ご理解頂ける方よろしくお願いします。#コリンシアン#サッカーフィギュア#サッカー
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