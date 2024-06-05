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ポケモンカード スノーハザード シュリンク付き
商品番号 C11955199498
商品名

ポケモンカード スノーハザード シュリンク付き
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封品ポケモンカードスノーハザードシュリンク付き1BOXポケモンセンターで購入したまま保管していました。※水濡れ防止のみの簡易包装梱包ですm(__)mご了承ください。トラブル防止、カードすり替え等を防ぐ為に返品、交換には対応致しません。中身での評価をされる方は購入しないで下さい。ゆうゆうメルカリ便にて発送予定です。お値下げ不可ですm(__)mそういう質問は削除させて頂きます。納得していただける方のみご購入お願い致します。種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット···拡張パックスノーハザード
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