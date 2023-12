Jean Dubuffet、Lili Sourieuse、海外版超希少レゾネ

カタログレゾネの値段と価格推移は?|19件の売買データからカタログ ... カタログレゾネの値段と価格推移は?|19件の売買データからカタログ ...



この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。JeanDubuffet作品名「LiliSourieuse」超希少・海外版、1998年開催SOTHEBY'Sオークションカタログより(ST22-2A)SOTHEBY'Sがオークションの参加者に発行する、非売品の作品カタログ(レゾネ)の一部をほぐし、新品の木製額にてマットを合わせ、額装いたしました。カタログ自体がオークションで100万円以上等、高額取引されています。多くは個人所有の作品が掲載されておりますので、有名画家による珍しい作品を見ることができます。お気に入りのアーティストの絵画を、インテリアにいかがでしょうか。絵画サイズ、約22.5㎝×約17.5㎝。版上刷サイン入り(サインは入っていないものもございます。画像にてご確認ください。)。オークション会場に持ち込んで使用した形跡があり、ページにヨレや折れが見られますが、絵画部分はきれいな状態で額装時には問題ございません。新品木製額、黒色、マット、アクリルガラス付き、サイズは25cm×20cmです。zer専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。