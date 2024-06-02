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商品詳細
書道をしていた叔母からかなり前に頂い物です。使用する機会がないので出品します。詳しく事は分かりませんので、写真でご確認下さい。未使用ですが、少し欠けている所があります。長期自宅保管の品です。気になる方はご遠慮下さい。かなり古い物である事を十分ご理解の上、ご検討ください。ご質問は購入前にお願い致します。
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