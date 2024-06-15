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- 【Gemini Jets】カンタス航空 Airbus380-800
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。カンタス航空AIRBUS380-800になります。◯ダイキャストモデル◯1/400スケール◯GeminiJets◯カンタス航空◯Airbus380-800◯海外より購入したものの、箱にスレがあるため出品します。本体は写真の通り綺麗です。◯神経質なため、箱のスレのみですが出品させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/secretarial325916.html
http://narcologia.ru/goods/response66942.html
http://narcologia.ru/goods/response240342.html
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