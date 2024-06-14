squier スクワイアー　by fender ストラトキャスター　ジャンク！

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squierスクワイアー byfenderストラトキャスター ジャンク！です知り合いから音が出なくなったと譲ってもらいました私でゴトーペグ(当時新品)に交換後時間がなく 直していないギターです。ピックアップは生きているようですが音は現状出ないです。現状 シールド繋ぐと アースは来ているようです。よってジャンクと致します修理してお使いください。知り合い曰く fenderに負けない抜けていた音が出ていたようです。その他のチェックしておりませんのでジャンクです。打コンや傷 タッチアップしてある箇所などあります。写真でご判断ください。ケースありません エアパッキンと巻き段ボールにて配送です。よろしくお願い致します完全ジャンクです。ゴトーペグだけでもかなりお得です写真の本体のみですタイプ···ストラトキャスタータイプ