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天然石　鑑賞石　菊花石など　置物　3点まとめて　C　5460A
商品番号 T16237703791
商品名

天然石　鑑賞石　菊花石など　置物　3点まとめて　C　5460A
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（A）高さ約7.5cm　幅約9cm×6cm　重さ約473g（B）高さ約12cm　幅約14cm×10cm　重さ約1535g（C）高さ約7.5cm　幅約9cm×6cm　重さ約473g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/unusable482674.html
http://narcologia.ru/goods/preference165438.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle941325.html
天然石 鑑賞石 菊花石など 置物 3点まとめて C 5460A - 彫刻/オブジェクト
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