天然石　鑑賞石　菊花石など　置物　3点まとめて　C　5460A

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商品詳細
大きさ （A）高さ約7.5cm 幅約9cm×6cm 重さ約473g（B）高さ約12cm 幅約14cm×10cm 重さ約1535g（C）高さ約7.5cm 幅約9cm×6cm 重さ約473g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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