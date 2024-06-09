御所丸　酒杯　二代目　龍文堂安之介（安平）在印　共箱　美品

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最終値下げ価格です纏め買いによる送料相当のお値引き以外値下げ交渉はご容赦下さい自分使いの為に縁部の折返し内部の汚れを洗浄して綺麗にしてしまいましたお含み置き下さいサイズ：径5.5～6.1、高3cm前後高麗茶碗（御所丸茶碗）を酒杯サイズに写した作品文人として当時高名な方々と交友を持った２代目の龍文堂主人が隠居後に製作した作品です本人共箱の作品は大変希少な物と存じます箱に経年の擦れや褪色が有りますが器に瑕疵はございません＜二代龍文堂四方安之介＞（1780～1841年）京都鋳物師初代龍文堂四方龍文の嫡子で、初めて安之介と名乗った人物。門人は京都の秦蔵六、近江の亀文。頼山陽や、貫名海屋、青木木米と親交があり、木米に就いて作陶を習い隠居後は「安平」と改名し、急須や盃、煎茶道具なども意欲的に作成した