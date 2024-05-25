新品、木箱、付属品付　南部三厳堂１５型手取型アラレ　南部鉄瓶　南部鉄器　調理器具

新品、木箱、付属品付 南部三厳堂１５型手取型アラレ 南部鉄瓶 南部鉄器 調理器具寸法縦(鉉含む)２２cm幅２１.５×２０cm開口９cm重量１９９０ｇ経済産業大臣指定伝統工芸品 南部三厳堂明治9年創業老舗、岩手県盛岡の南部鉄器の製造販売会社「三巌堂(現、有限会社三巌堂ナルセ）」１３０年以上にわたり、南部鉄器製を続けてきました南部伝統工芸品に認定される手作りの一口です素人計測につき、多少の誤差は御容赦下さい南部三厳堂造 木箱、栞、タグ付き 手取型アラレ 新品、未使用品の一口です木箱の底に割れがございます丁寧にアラレ文様が彫り込まれた上品な一口です商品内外部のコンディションは、新品、未使用品につき問題ございません経年保管品になりますので、微かな経年感、説明しきれないような細かなチップ傷程度はあるものとお考えください商品には昔ながらの焼き抜きによる酸化皮膜処理が施されております鉄分補給等、安心して御使用いただける商品です鍛治打鉉は固定式です(画像1〜８参照)画像には見えない汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます画像と商品コメントに疑義があった場合は現物である画像を優先いたします少しでも不安や疑問がある場合は、ご質問下さい出品は現状品のみです五徳は付属いたしません沖縄、一部離島への発送は、中継料金として別途１.０００円の御協力をお願いいたします(北海道５００円)状態の感じ方には個人差がおありだと思いますので、神経質な方の御購入はご遠慮ください商品の特性上、返金＆返品は御容赦下さいその他、画像を御覧になって御判断下さい種類···茶道具 南部鉄器 南部鉄瓶 調理器具 鉄分補給



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