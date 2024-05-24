大堀相馬焼】走り駒 二重焼 花瓶

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花瓶や徳利・コーヒーカップ！東北が誇る名門「相馬焼」の秘密 ...

骨董品 処理中です。珍しい二重焼 金走り駒普通コレクションに丁度良い大きさ高さ・浪江町半勝陶器店製の花瓶です。浪江町半勝陶器店は原発事故で閉鎖され、現在は大玉村に復興しております。本製品は震災前の貴重な製品です。・縁起物の走り駒、貴重な二重焼の相馬焼花瓶です。・未使用で保管状態も良くキズや汚れは見られませんが、20年以上前のヴィンテージ品リサイクル梱包ご理解頂けるお方お正月縁起物大幅お値引き不可NRNCで＃大堀相馬焼