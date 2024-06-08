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- 醒堂筆 紙本水墨画賛 【 大根之図 】 掛軸一幅 軸先紫檀軸 425
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商品詳細
絵画の種類···水墨画 醒堂筆 水墨画賛形式···掛け軸・掛軸 紙本水墨画掛軸一幅 軸先紫檀軸主題···静物 水墨画賛 大根之図主な画材···その他 水墨画 この作品は大正11年1月醒堂先生《師》から卒業記念に受領 した作品を 昭和9年8月師 醒堂先生の死去に際し 掛軸に認めたものと思われます。 大胆な大根之図に柔らかな、賛が施された作品です。 状態 表具 経年劣化 仕立て直しお勧め 紙本 巻きジワ 時代ヤケが僅かに見られる サイズ 表具 194cmX46.3cm紙本 137.5cmX33.5cm箱無 80サイズゆうパック発送
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