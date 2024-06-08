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醒堂筆　　紙本水墨画賛　【　大根之図　】　　掛軸一幅　　軸先紫檀軸　　425
商品番号 F74648669131
商品名

醒堂筆　　紙本水墨画賛　【　大根之図　】　　掛軸一幅　　軸先紫檀軸　　425
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 5,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···水墨画　　　　　　　醒堂筆　　水墨画賛形式···掛け軸・掛軸　　　　　　　紙本水墨画掛軸一幅　　軸先紫檀軸主題···静物　　　　　　　　　　　水墨画賛　大根之図主な画材···その他　　　　　　　　水墨画　　　　　　この作品は大正11年1月醒堂先生《師》から卒業記念に受領　　　　　　した作品を　　昭和9年8月師　醒堂先生の死去に際し　　　　　　掛軸に認めたものと思われます。　　　　　　大胆な大根之図に柔らかな、賛が施された作品です。　　　　　　状態　　　表具　　経年劣化　　仕立て直しお勧め　　　　　　　　　　　紙本　　巻きジワ　時代ヤケが僅かに見られる　　　　　　サイズ　　表具　　194cmX46.3cm紙本　　137.5cmX33.5cm箱無　　　80サイズゆうパック発送
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