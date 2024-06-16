ボタニカルアート　額装

P.J.F.タービン薬用植物1815年 色刷り銅板・手彩色▪️サイズ：約28㎝×22.8㎝、厚み約2.5㎝リフォームに伴い、他にも似たようなものがあり気に入っておりましたが出品いたします返品は受け付けておりません他にもボタニカルアートを出品しておりますボタニカル種類···銅版画形式···額縁入り主題···その他6800



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