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商品詳細
江戸時代の木造りの仏様です。蔵から出ました。金箔仕上げで堂々たる存在感です。煤汚れが目立ちます。また蓮の花の台座部分など接着剤で補強したような跡があります。古道具にご理解頂ける方にお譲りさせて頂きます。横幅…16cm高さ…43cm奥行き…13cm重さ…527g#骨董品#時代物#アンティーク#古道具#古民家#蔵出し#古美術素材...木彫主題...仏像・神像
http://narcologia.ru/goods/kindness198505.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful217451.html
http://narcologia.ru/goods/browse871791.html
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黄金の阿弥陀如来 木彫り 江戸時代 金箔 時代物 | www.carmenundmelanie.at
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