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横浜ピカチュウ　プロモなし【3つセット売】
商品番号 N19548127265
商品名

横浜ピカチュウ　プロモなし【3つセット売】
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜記念デッキ「ピカチュウ」・デッキ59枚・缶ケース・デッキシールド・ダメカン(紙製)・ピカチュウコイン全て✖️3３つセット売りです。ピカチュウを抜いているため、一度開封しております。従いまして、状態も「未使用に近い」にしております。ご理解頂ける方の購入をお願い致します。
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