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商品詳細
種類···重箱眞漆の重箱です。定価35,000円だったもの高さ 約5cm全体だと高さ約27cm裏面、通常使用の際の小傷など少々ありますが全体的に美品です。個人所有・自宅保管のものですので、お店などのクオリティとは違うということをご了承ください。お譲り感覚でご利用いただければと思います。
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つ26》緑高眞漆・重箱・五段・美品 激安 8211円 www.coopetarrazu.com
《つ26》緑高眞漆・重箱・五段・美品 【お1人様1点限り】
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