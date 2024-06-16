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《つ26》緑高眞漆・重箱・五段・美品
商品番号 K89767217667
商品名

《つ26》緑高眞漆・重箱・五段・美品
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 8,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···重箱眞漆の重箱です。定価35,000円だったもの高さ　約5cm全体だと高さ約27cm裏面、通常使用の際の小傷など少々ありますが全体的に美品です。個人所有・自宅保管のものですので、お店などのクオリティとは違うということをご了承ください。お譲り感覚でご利用いただければと思います。
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