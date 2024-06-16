《つ26》緑高眞漆・重箱・五段・美品

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胴張三段重箱 古代朱内黒 5.5寸 木製 漆塗りお重箱



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梅型三段重箱 当店ベストセラーお重箱 FC32-2/3

種類···重箱眞漆の重箱です。定価35,000円だったもの高さ 約5cm全体だと高さ約27cm裏面、通常使用の際の小傷など少々ありますが全体的に美品です。個人所有・自宅保管のものですので、お店などのクオリティとは違うということをご了承ください。お譲り感覚でご利用いただければと思います。