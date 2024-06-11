サイズ(約)縦 18.7cm横 10.2cm厚 3.7cm2023/2/12出品江戸後期物です。全て非常に良い状態です。錦手古伊万里角皿10客揃いおすめ致します。出品前に状態は入念に確認してはいますが見落としも有るかもしれません。古い(アンティーク品)物としてご理解の上写真で詳細を確認してから納得の上ご検討宜しくお願い致します。不明な点がある場合にはコメントにてご質問下さい。ビンテージ・骨董・昭和レトロ・大正ロマン・インテリア・オブジェ・置物・古道具・ブロカント・家具・箪笥・引き出し・ストッカー・茶道具・花道・水石・盆石・盆景・盆栽・李朝・景徳鎮・竜泉窯・やちむん・壺屋・琉球焼・瀬戸・美濃・古伊万里・鍋島・柿右衛門・波佐見・唐津・珉平焼・作家物・相馬焼



時代古伊万里錦手角皿10枚 江戸期 アンティーク古道具 ...



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時代古伊万里錦手角皿10枚 江戸期 アンティーク古道具 - 陶芸



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