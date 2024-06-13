新品 未使用 送料無料 フルート 白銅製 初心者向け 学生 練習用 入門セット

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【商品詳細】フルートは豊かな表現力と柔らかい響きが魅力です。このフルートは高品質、高性能、お手頃価格で最高のプレゼントです。もちろん自分用にも最適です。フルートは高級白銅ニッケルメッキ、箱の材質はレザーケースの近似品で、内部はEPEバブルを充填されています。●素材：白銅●Ｅメカニズム付き●専用クロス、ケース付属●日本語説明書付き※沖縄と北海道は、追加送料ならびに配送方法が、変更になりますm(__)m専用ページへと変更致しますので、コメントくださいm(__)mフルートフルート本体16穴Cキー白銅ニッケルメッキ初心者上級者音楽愛好者高級品シルバー練習用新生活吹奏楽音楽管楽器