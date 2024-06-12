錠鉄(山口錠鉄)作　織部　ローソク形　茶入　美品　共箱　茶道具　送料込

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種類···茶道具錠鉄作の茶入です。サイズ高さ(蓋有時)約10.8㎝胴径(耳含最大)約5.5㎝経年保存品ですが使用感なくきれいです。ワレ、カケ等ありません。鶴ヶ岡間道の仕覆に収まります。共箱付。この他にも出品しています。よろしければご覧下さい。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用、転載している悪質な業者がいます。お気をつけ下さい。