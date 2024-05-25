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金沢市旧家うぶだし 古錫製 雲生茂威號造 花菱型茶托5客 中国古玩 煎茶道具
商品番号 F65976262066
商品名

金沢市旧家うぶだし 古錫製 雲生茂威號造 花菱型茶托5客 中国古玩 煎茶道具
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 8,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#EIKISOCIALOFFICEへ、ようこそ！**###こちらのお品物について：古錫製雲生茂威號造花菱型茶托5客中国古玩煎茶道具**特徴：**金沢市の旧家に保管されておりました古い中国の急須です。先先代が大切にしていた道具と聞いております。お分かりになる方にお譲りします。**寸法：**高さ約2.7cm幅約11.5cm✖️7cm###ご質問・お問い合わせはどうぞ：お値引きも気兼ねなくお気軽にメッセージをお送りください。対応時間は午前9時から午後5時までとなっております。（フォローをいただくと、さらにスムーズなコミュニケーションが可能です。）**お願い：**品物のコンディションに特に敏感な方は、予めご遠慮ください。当店では、多種多様なアンティークや昭和レトロな食器、花器、小物なども取り扱っています。（大樋京焼楽古伊万里瀬戸焼波佐見焼九谷焼き李朝漆器織部焼茶道具骨董家具古民具美術品絵画家電家具中国美術古玩電化製品ブランド小物タオル本工具生活雑貨一般リサイクル）種類...茶道具主な素材...錫
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