ユーフォニアム YEP-642S

種類···ユーフォニアム付属品:バルブオイル×2,スライドグリス×2,シルバーポリッシュ×2,クロス,マウスピース×2、マウスピースケース,ハードケース、ソフトケース2019年に購入し、3年間部活動で大切に使用していましたが、吹く機会がなくなってしまったため出品致します。現在の新品価格は693,000円（税込）です。ピストンや抜き差し管はオイルを定期的に指しているためスムーズに動きます。凹みや目立った傷もありません。