- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- 管楽器
- >
- ユーフォニアム YEP-642S
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
種類···ユーフォニアム付属品:バルブオイル×2,スライドグリス×2,シルバーポリッシュ×2,クロス,マウスピース×2、マウスピースケース,ハードケース、ソフトケース2019年に購入し、3年間部活動で大切に使用していましたが、吹く機会がなくなってしまったため出品致します。現在の新品価格は693,000円（税込）です。ピストンや抜き差し管はオイルを定期的に指しているためスムーズに動きます。凹みや目立った傷もありません。
http://narcologia.ru/goods/response939042.html
http://narcologia.ru/goods/preference749838.html
http://narcologia.ru/goods/seamless307129.html
http://narcologia.ru/goods/response939042.html
http://narcologia.ru/goods/preference749838.html
http://narcologia.ru/goods/seamless307129.html