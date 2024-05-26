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ユーフォニアム YEP-642S
商品番号 R43404565106
商品名

ユーフォニアム YEP-642S
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 115,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ユーフォニアム付属品:バルブオイル×2,スライドグリス×2,シルバーポリッシュ×2,クロス,マウスピース×2、マウスピースケース,ハードケース、ソフトケース2019年に購入し、3年間部活動で大切に使用していましたが、吹く機会がなくなってしまったため出品致します。現在の新品価格は693,000円（税込）です。ピストンや抜き差し管はオイルを定期的に指しているためスムーズに動きます。凹みや目立った傷もありません。
http://narcologia.ru/goods/response939042.html
http://narcologia.ru/goods/preference749838.html
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