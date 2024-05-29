岩城滉一 ポスター 昭和 ベスト cools クールス

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商品詳細
●お願い●恐れ入りますが、ご購入頂く前に、必ずプロフィールを一読お願いします！岩城滉一ポスターベストサイズ約73×約51(数mmの誤差はご了承くださいませ)古物のため多少のキズ、汚れは、ご了承下さいませ。(画像参照でお願い致します)●黒の丸い磁石が写っておりますが、こちらは付属しません。発送は丸筒にいれて、らくらくメルカリ(宅急便)★岩城滉一氏ポスター多数出品中です。その他も出品しております。★落札なき場合は定期的に金額見直ししてまいりますので、いいね登録のほど宜しくお願い致します。その他、気になる事がありましたら、お気軽に問い合わせ下さいませ。
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1977年 昭和52年 東映カレンダー 岩城滉一 舘ひろし クールス ポスター ...
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