舘林源右衛門作　染錦舞鶴酒器

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商品詳細
この作品は有田、舘林源右衛門窯の染錦舞鶴酒器です。二口燗一個と盃二個です。火にはかけられません。【寸法】径9.5㎝ 11Х10.5㎝【共箱】箱はありません。【送料】送料込みです。送料はこちらで負担致します。
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